На строительстве квартала «Эволюция» в Перми погиб рабочий Он упал с восьмого этажа Поделиться Твитнуть

ЖК "Эволюция"

Олег Антонов

В Пермском крае Государственная инспекция труда проводит расследование инцидента, произошедшего на строительной площадке квартала «Эволюция» по адресу: Пермь, ул. Пушкина, 91, где погиб рабочий.

По предварительным данным, 12 июля монтажник 1994 г. р., занимавшийся установкой опалубки на восьмом этаже здания, сорвался вниз из-за обрушения строительных лесов, что привело к его смерти.

В данный момент создается комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Результаты расследования будут переданы следственным органам для определения виновных и рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в отношении компании-работодателя будет проведена экстренная проверка.

Также в рамках внеплановой инспекции будет дана оценка соблюдению норм безопасности на данном строительном объекте.

«В случае обнаружения каких-либо нарушений трудового законодательства, будут применены меры административного воздействия», — прокомментировала заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова.

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