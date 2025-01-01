Алёна Бронникова Прокурору не удалось оспорить решение суда по делу об увольнении экс-главы Кунгура Надзорный орган требует изменить основания увольнения Вадима Лысанова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил решение Кунгурского городского суда по делу об увольнении бывшего главы Кунгура Вадима Лысанова без изменений. Как следует из данных картотеки суда, решение было вынесено 9 июля.

Напомним, прокуратура утверждает, что, занимая пост руководителя Вадим Лысанов, не предпринял необходимых действий для разрешения конфликта интересов, возникшего из-за близких отношений между ним и главой одного из муниципальных учреждений. После того, как он добровольно покинул свой пост, надзорный орган обратился в суд.

Прокурор потребовал изменить основание увольнения Лысанова на формулировку «в связи с утратой доверия». Кунгурский суд не поддержал иск. После чего истец направил апелляционную жалобу.

Новым главой округа, вместо Вадима Лысанова, в мае был назначен бывший руководитель проекта по созданию технополиса «Новый Звёздный» в АО «Протон-ПМ» Сергей Толчин.

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