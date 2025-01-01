Суд в Прикамье отказал прокуратуре в увольнении экс-главы Кунгура из-за утраты доверия Поделиться Твитнуть

Вадим Лысанов

Евгений Запискин

Кунгурский городской суд не поддержал иск прокуратуры, касающийся корректировки основания увольнения экс-главы Кунгурского муниципального округа Вадима Лысанова. Об этом пишет «КП-Пермь».

Прокуратура утверждала, что Лысанов, занимая пост руководителя, не предпринял необходимых действий для разрешения конфликта интересов, возникшего из-за близких отношений между ним и главой одного из муниципальных учреждений.

Надзорное ведомство добивалось увольнения Лысанова по причине утраты доверия, направив соответствующее представление в городскую думу. Однако депутаты отклонили данное представление. После того как Вадим Лысанов добровольно оставил свой пост, прокуратура обратилась в суд с иском к думе, настаивая на изменении основания увольнения на формулировку «в связи с утратой доверия».

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