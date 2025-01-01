На СВО погиб бывший имам пермской мечети Касымхан-хазрат Жангереев Поделиться Твитнуть

фото: Пермский муфтият

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб военнослужащий из Пермского края Касымхан-хазрат Жангереев. Об этом сообщила пресс-служба пермского муфтията.

«Пришла печальная весть... Вернулся к Аллаху, героически погиб наш брат», — говорится в информации.

До поступления на службу Касымхан трудился в Региональном духовном управлении мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, а также был имамом мечети на Гайве. Он также вёл преподавательскую деятельность в Пермском мусульманском колледже и уделял большое внимание работе с заключёнными, оказывая им духовную поддержку, уточняет ВЕТТА.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погибли два военнослужащих из Очёрского округа Пермского края: Андрей Лисков и Владимир Главатских. Прощание с бойцами состоялось в понедельник, 14 июля.

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