В Прикамье простятся с двумя погибшими на СВО бойцами из Очёрского округа Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР погибли два военнослужащих из Очёрского округа Пермского края: Андрей Лисков и Владимир Главатских. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубочайшие соболезнования родным и близким военнослужащих.

«Мы разделяем вашу скорбь. Вечная память героям России», — говорится в информации, опубликованной на странице администрации в социальной сети ВКонтакте.

Прощание с бойцами состоится в понедельник, 14 июля. Церемония отпевания пройдет в Михайло-Архангельском храме и начнётся в 11:00. В 11:30 запланировано прощание в Центральном Доме культуры города Очёр. Гражданская панихида начнется в 12:00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО погиб уроженец Пермского края Илья Комягин. Прощание с ним состоялось 12 июля в с. Посад Кишертского округа.

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