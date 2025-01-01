Алёна Бронникова В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Ильёй Комягиным Военнослужащий родом из Кишерти Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Кишерть.ru" ВКонтакте

В зоне СВО погиб уроженец Пермского края Илья Комягин. Об этом сообщили в администрации Кишертского округа и выразили соболезнования семье и близким военнослужащего.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе СВО погиб наш земляк Комягин Илья Викторович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего героя. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты», — сказано в некрологе.

Информация о том, когда и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, не раскрывается.

Прощание состоится 12 июля в с. Посад. Отпевание пройдёт в здании Посадского дома досуга в 12:00. Желающие проститься смогут сделать это с 10 часов утра.

Ранее сообщалось, что в Верещагинском округе 11 июля проходят похороны участника российской спецоперации на Украине Ильдара Саитова, служившего в разведывательном подразделении. Он погиб 19 декабря 2024 года. У мужчины остались четыре сына.

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