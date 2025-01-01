В Прикамье простятся с погибшим на СВО разведчиком Ильдаром Саитовым Его похоронят 11 июля Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского округа

В Пермском крае 11 июля состоится церемония прощания с рядовым Ильдаром Саитовым, служившим в разведывательном подразделении в зоне СВО. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщила администрация Верещагинского муниципального округа.

«11 июля проводим в последний путь нашего земляка. В ходе специальной военной операции 19 декабря 2024 года погиб Ильдар Газинурович Саитов. Администрация Верещагинского округа выражает искренние соболезнования маме Надежде Александровне, жене Ирине Владимировне, сыновьям Артёму, Илье, Владиславу, Ярославу и всем родным и близким», — сообщили в мэрии





Информация о том, когда и при каких обстоятельствах погиб Ильдар, а также о том, когда он отправился в зону спецоперации, не раскрывается.





Церемония прощания назначена на 11 июля во Дворце досуга Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). Начало в 11:00, траурный митинг — в 11.30.

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