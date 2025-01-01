Сотрудники СКР выясняют обстоятельства гибели людей в водоёмах Пермского края Доследственные проверки ведутся по двум ЧП Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Территориальные следственные отделы СУ СК России по Пермскому краю проводят доследственные проверки в связи с обнаружением тел молодой женщины в Очёрском пруду и мужчины в реке Юг, недалеко от п. Юго-Камский.

По предварительным данным, 12 июля 2025 года спасатели извлекли из пруда в Очёре тело девушки, родившейся в 2006 году. Признаки указывают на утопление. Установлено, что погибшая использовала сапборд и утонула, нырнув с него в воду.

На следующий день, 13 июля 2025 года, из реки Юг в районе п. Юго-Камский было извлечено тело мужчины 1949 г.р. Предварительно установлено, что 11 июля 2025 года мужчина выпал из лодки во время рыбалки и утонул.

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех деталей произошедшего. По результатам проверок будут приняты соответствующие процессуальные решения.

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