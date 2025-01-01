Сотрудники СКР выясняют обстоятельства гибели людей в водоёмах Пермского края
Доследственные проверки ведутся по двум ЧП
Территориальные следственные отделы СУ СК России по Пермскому краю проводят доследственные проверки в связи с обнаружением тел молодой женщины в Очёрском пруду и мужчины в реке Юг, недалеко от п. Юго-Камский.
По предварительным данным, 12 июля 2025 года спасатели извлекли из пруда в Очёре тело девушки, родившейся в 2006 году. Признаки указывают на утопление. Установлено, что погибшая использовала сапборд и утонула, нырнув с него в воду.
На следующий день, 13 июля 2025 года, из реки Юг в районе п. Юго-Камский было извлечено тело мужчины 1949 г.р. Предварительно установлено, что 11 июля 2025 года мужчина выпал из лодки во время рыбалки и утонул.
В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех деталей произошедшего. По результатам проверок будут приняты соответствующие процессуальные решения.
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