Алёна Бронникова Жительница Прикамья утонула, находясь на плавательном средстве без спасжилета Несчастный случай произошёл 12 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Прикамья вновь сообщили о несчастном случае на воде. По информации регионального минтербеза, 12 июля в Очёрском округе утонула девушка, находившаяся в водоёме без спасжилета.

«Трагедия случилась из-за нарушения правил безопасности при купании на плавательных средствах: девушка находилась на воде без использования спасательного жилета», — рассказали в ведомстве.

Её тело обнаружили и достали из воды спасатели Пермской краевой службы спасения.

В минтербезе напоминают жителям Пермского края о необходимости надевать спасательные жилеты во время купания на плавательных средствах. Перед выходом на воду рекомендуется внимательно изучить правила безопасности и отказаться от выхода на воду в тёмное время суток.

В конце рабочей недели в Орджоникидзевском районе Перми во время ныряния утонул 12-летний мальчик. Он купался с друзьями в Каме без присмотра взрослых. По факту происшествия следователи организовали проверку.

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