Алёна Бронникова Следователи проводят проверку после гибели 12-летнего пермяка в Каме Подросток находился без присмотра взрослых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Орджоникидзевском районе Перми 10 июля в Каме утонул 12-летний мальчик. Как сообщили в краевом МЧС, его тело было извлечено водолазами в тот же день. По факту происшествия СКР проводит проверку и выясняет обстоятельства происшествия, назначена судебная экспертиза.

«Следователями следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего при купании в заливе Камы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что трагедия произошла в дневное время. В заливе Камы подростки купались без присмотра взрослых. Мальчик утонул во время ныряния в воду.

Ранее сообщалось, что с начала летнего периода в водоёмах Пермского края утонули 13 человек, среди которых трое были несовершеннолетними. В МЧС и СКР Прикамья напоминают, что во избежание несчастных случаев нельзя оставлять детей одних без присмотра. Дети должны находиться в зоне постоянной видимости взрослых во время игр в воде или вблизи неё.

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