С начала лета в водоёмах Прикамья утонули 13 человек В том числе трое детей Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Согласно оперативной информации МЧС, с начала летнего периода в водоёмах Пермского края утонули 13 человек, среди которых трое несовершеннолетних.

Один из последних трагических случаев произошёл 6 июля на Каме. В Верхней Хохловке погиб 64-летний рыбак, пренебрегший мерами предосторожности. В полусотне метров от береговой линии местные жители заметили плавающее вверх дном судно. Водолазы Пермской краевой службы спасения обнаружили тело рыбака 9 июля.

В МЧС России напоминают, что перед использованием необходимо убедиться в надёжности лодки или катера; перед выходом на воду необходимо изучить метеорологический прогноз и надеть спасательный жилет.

Также нельзя оставлять детей без присмотра возле воды.

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