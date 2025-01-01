В ДТП с опрокидыванием в Прикамье погиб водитель иномарки Выясняются причины и детали случившегося Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Кудымкарском округе Пермского края в ночь с 12 на 13 июля случилось ДТП, повлекшее за собой смерть водителя легкового автомобиля и тяжкие телесные повреждения его спутницы. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По данным источника, авария произошла примерно в 01:25 на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» неподалеку от поворота на Кудымкар. Автомобиль марки «Тойота Королла», управляемый мужчиной 1994 г.р., ехал в направлении Кудымкара, когда на 71-м км шоссе водитель не справился с управлением. В итоге машина столкнулась с пластиковым барьером, после чего опрокинулась.

На данный момент выясняются причины и детали случившегося, ведётся следствие.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 10 июля в Кудымкарском округе Прикамья нетрезвый водитель устроил смертельное ДТП. Его пассажир скончался на месте.

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