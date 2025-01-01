В Кудымкарском округе Прикамья нетрезвый водитель устроил смертельное ДТП Его пассажир скончался на месте Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края 10 июля произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД региона.

Приблизительно в 13:20 по трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь в сторону с. Карагай следовал автомобиль "Пежо-308", которым управлял мужчина 1993 г.р.

По предварительной информации, на 81 км автодороги водитель иномарки под воздействием алкоголя не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным экскаватором-погрузчиком «Комацу», за рулём которого сидел водитель 1991 г.р.





В результате инцидента водитель "Пежо" получил травмы и госпитализирован в медучреждение. Его пассажир — мужчина 1985 г.р. — скончался на месте ДТП.





В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.





Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с настоятельным призывом быть внимательными при вождении, строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, держать дистанцию, избегать управления транспортным средством в пьяном виде или утомлённом состоянии.

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