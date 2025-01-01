«Амкар Пермь» покидают Сергей Конаков и Владислав Васильев Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Как сообщили в пресс-службе ФК «Амкар Пермь», по обоюдному согласию сторон клуб расторг контракты с Сергеем Конаковым и Владиславом Васильевым.

«Спасибо за работу на играх, тренировках и сборах, парни! Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в посте официального Telegram-канала команды.

Напомним, ранее президент «Амкара» Дмитрий Мартынов заявлял, что во время летней паузы планируются изменения — команду покинут несколько игроков, ожидается усиление в каждой линии.

Он также прокомментировал уход с поста главного тренера ФК «Амкар Пермь» Андрея Блажко. Мартынов сообщил, что принятое решение не спонтанное и было основано по итогам прошедших игр и на мнении специалистов. На прошлой неделе президент «Амкара» находился в Москве на встрече с кандидатом на должность главного тренера.

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