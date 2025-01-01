Алёна Бронникова В Прикамье выбрали подрядчика для реставрации исторического здания в Соликамске Работы выполнят за 50,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Соликамский краеведческий музей

В Прикамье МБУ ДО «Детская школа искусств» Соликамска выбрало подрядчика для выполнения работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия «Управа земская». Объект находится в Соликамске, по ул. Набережной, 97.

По данным сайта госзакупок, на конкурс заявился один участник с предложением выполнить работы по начальной цене контракта (50,9 млн руб.). Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минзакупок, победителем стало ООО «Пермстроймет+».

Подрядчик должен будет до 31 июля 2026 года отреставрировать кровлю, фасад, внутренние элементы здания, выполнить внутренний ремонт, а также обновить системы электроснабжения, отопления и связи.

ООО «Пермстроймет+» было зарегистрировано в Перми в 2003 году. Компания занимается отделочными и завершающими работами, является участником системы госзакупок. В качестве поставщика выполнила работы по 524 контрактам на сумму 4,2 млрд руб. В начале июня также стала исполнителем работ по ремонту помещений в здании «Училища народного» (ул. Монастырская, 95а в Перми). Сумма контракта составила 22,8 млн руб.

На сайте checko.ru указано, что по итогам прошлого года выручка компании снизилась с 1,2 млрд до 312,9 млн руб., чистая прибыль — с 104,9 до 6,5 млн руб. Учредителю общества Дмитрию Баранову также принадлежит компания, занимающаяся разработкой проектов, ООО «Эксперты Прикамья».

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