Ремонт Пермской арт-резиденции обойдётся в 22,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» заключило контракт на текущий ремонт помещений объекта культурного наследия регионального значения — памятника «Училище народное», расположенного по ул. Монастырской, 95а в Перми.

Единственным участником конкурса стало ООО «Пермстроймет+». Оно и выполнит работы, согласно техзаданию, на 22 млн 816,4 тыс. руб.

Сроки выполнения работ — с июня по конец октября 2025 года.

В здании по ул. Монастырской, 95а располагается Пермская арт-резиденция и МБУК «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий».

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