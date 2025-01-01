Алёна Бронникова Здание 19 века «Земской управы» отреставрируют в Прикамье за 51 млн рублей Архитектурный памятник находится в Соликамске Поделиться Твитнуть

Фото: Соликамский краеведческий музей

Историческое здание 19 века на ул. Набережной, 97 в Соликамске планируется отреставрировать за 50,9 млн руб. В нём расположена детская школа искусств. Собственником объекта является учреждение.

Конкурс на реставрацию и приспособление объекта культурного наследия регионального значения — памятника «Управа Земская» опубликован на сайте госзакупок Центром организации закупок Прикамья. Заявки принимаются до 8 июля, победителя определят 11 июля.

Как указано в техзадании, подрядчик должен будет выполнить работы до 31 июля 2026 года. в состав работ вошли обновление кровли, фасада, внутренних элементов здания, окон, дверей, внутренних перегородок, лестниц, а также систем электроснабжения, отопления и связи.

Фото: рабочая документация / zakupki.gov.ru

На сайте Соликамского краеведческого музея, сообщается, что двухэтажный дом принадлежал казначею соликамского уездного казначейства Илье Любимову, затем был выкуплен в собственность земства и перестроен. Летом 1928 года здание решили отремонтировать для размещения окружного земельного управления. В последующие годы здесь размещались отделы горисполкома, парткабинет горкома КПСС, а после ремонта — музыкальная школа №1. В 1981 году на базе учреждения открылось художественное отделение, и школу переименовали в Детскую школу искусств.

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