Цены на рынке поддержанных авто в Прикамье выросли на 2,7% за месяц При этом многие модели заметно подешевели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне текущего года средняя стоимость авто с пробегом в Пермском крае составила 1,23 млн руб., что на 2,7% выше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщили эксперты платформы Авто.ру.

Тем не менее, некоторые модели подешевели. Заметнее всего снизилась цена на Lada Kalina, которая стоит 499 тыс. руб., что на 15,7% ниже, чем в мае. Также на 12,5% упала стоимость Renault Logan, его цена — 396 тыс. руб. На 12% подешевела Lada Largus (810 тыс. руб.), а Hyundai Solaris и Hyundai Creta снизились в цене на 10,4% (822 тыс. руб.) и 8,7% (1,59 млн руб.) соответственно.





По стране отечественные авто стали дешевле на 2,3% за год (698 тыс. руб.). Средняя цена на автомобили из Европы, Японии и Кореи упала на 6,4% и составила 2,34 млн руб. Тем временем «китайцы» снизились в стоимости на 3% за год — до 2,17 млн руб. Наибольшее снижение обнаружено у американских марок — на 9% за год, до 1,3 млн руб.





Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье интерес к китайским авто вырос в шесть раз. В тройке лидеров оказались Haval, Chery и Geely.

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