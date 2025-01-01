В Прикамье интерес к китайским авто в сервисе «Селект» вырос в шесть раз В тройке лидеров оказались Haval, Chery и Geely Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты платформы Авито Авто проанализировали данные по предложению на китайские автомобили с пробегом во II квартале 2025 года в «Селекте» (сервисе для покупки автомобилей у проверенных дилеров), а также интерес пользователей платформы в Пермском крае к ним. Как выяснилось, интерес пермяков к авто из Поднебесной вырос в шесть раз.

С апреля по июнь этого года на долю китайских автомобилей в России пришлось 15,1% от всех объявлений в этом сервисе для покупки авто и 13,1% — среди машин с пробегом. Если сравнивать эти цифры с тем, что было в IV квартале прошлого года, то ранее показатели были ниже: 13,1% и 9% соответственно.

В это время наибольше популярностью пользовались автомобили Haval (29,3%), Chery (27%), Geely (15,9%), Omoda (12,9%) и Exeed (7%).

В топ-5 популярных моделей китайских брендов вошли Omoda C5 (9,3%), Chery Arrizo 8 (8,8%), Haval F7 (7,3%), Geely Coolray (5,9%) и Chery Tiggo 4 Pro (5,2%).

По словам экспертов сервиса, в России интерес к китайским авто, которые представлены на платформе, растёт пока быстрее, чем число предложений, и отчасти это связано с тем, что машины из КНР уже получили «кредит доверия» продавцов и потребителей на вторичном рынке. Например, в Селекте они попали в топ-20 марок и топ-30 самых популярных моделей.

Интерес к «китайцам» обусловлен и расширением ассортимента моделей. Это позволяет подобрать автомобиль, который оптимально подходит требованиям покупателя, считают эксперты.

Как ранее писал «Новый компаньон», в мае этого года количество регистраций новых легковых машин в Пермском крае снизилось на 30,7% в сравнении с маем 2024 года. В общей сложности, в мае было зарегистрировано 1560 новых легковых автомобилей. Этот показатель на 7,7% ниже, чем в апреле, когда было поставлено на учёт 1691 авто.

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