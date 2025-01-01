В мае автомобильный рынок Перми вновь продемонстрировал отрицательную динамику Снижение продаж автомобилей в Пермском крае началось в конце 2024 года Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

По данным, предоставленным аналитическим агентством «Автомаркетолог» и компанией VERRA, количество регистраций новых легковых машин в Пермском крае снизилось на 30,7% в сравнении с маем 2024 года.

В общей сложности, в прошлом месяце в регионе было зарегистрировано 1560 новых легковых автомобилей. Этот показатель на 7,7% ниже, чем в апреле, когда было поставлено на учёт 1691 авто. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Анализ показывает, что из 30 представленных на рынке марок 15 показали снижение регистраций в мае (против 17 в предыдущем месяце). Наиболее заметное падение наблюдалось у Exeed (-75%), Omoda (-69,7%), Hyundai (-57,9%), Jaecoo (-51,3%), GAC (-56%) и Jetour (-47,6%). Также снизились объёмы продаж Lada (-40,8%), Chery (-37%) и Changan (-35,8%). В то же время, регистрации автомобилей Belgee выросли на 49%, а Toyota — на 15,4%.

Кроме того, количество зарегистрированных подержанных легковых автомобилей в мае уменьшилось на 5,9% в годовом выражении, составив 6726 единиц. Это также ниже апрельского показателя на 5,8%.

Снижение продаж автомобилей в Пермском крае началось в конце 2024 года. В феврале текущего года рынок сократился на 23%. Аналогичное значительное падение продаж новых автомобилей наблюдалось в 2022 году, когда сегмент потерял 59,1% на фоне ухода иностранных автопроизводителей из России. В марте 2025 года продажи новых автомобилей в регионе упали на 47%. Снижение затронуло большинство брендов, включая отечественную Lada и китайские Haval и Chery. Одной из причин стала высокая ключевая ставка Центрального банка России, влияющая на условия кредитования.

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