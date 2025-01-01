Суд прекратил производство по иску прокуратуры Прикамья к «Новомету» Дело прекращено по прошению ведомства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по исковому заявлению краевой прокуратуры к предприятиям, входящим в группу «Новомет». Эти сведения отражены в документации арбитражного дела, слушание по которому прошло в закрытом формате в начале июля. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее прокуратура подала прошение об отзыве искового заявления к АО «Новомет-Пермь».





Напомним, иск в отношении АО «Новомет-Пермь» и ряда зарубежных компаний, таких как Novomet FZE (ОАЭ), Novomet USA, Inc (США), New Lift Solution B.V. (Нидерланды), Novomet Argentina S.A. (Аргентина), Novomet NAP Petroleum Services Free Zone (Египет), Novomet Middle East FZE (ОАЭ), был подан прокуратурой в конце 2024 года. Предметом спора стали четыре транзакции, осуществленные с 2015 по 2018 год между пермской компанией и её зарубежными филиалами. Ранее прокуратура заявляла об отсутствии экономического обоснования у данных сделок и нанесении ими ущерба государству в лице «Роснано».

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