Прокуратура Пермского края отказалась от судебных претензий к «Новомету» Ходатайство об отказе от иска арбитраж рассмотрит 1 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края подала прошение об отзыве своего искового заявления, адресованного предприятиям, входящим в группу «Новомет». Эти сведения отражены в документации арбитражного дела, слушания по которому проходят в закрытом формате. На информацию первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Мотивы такого решения надзорным ведомством не разглашаются.

Напомним, иск в отношении АО «Новомет-Пермь» и ряда зарубежных компаний, таких как Novomet FZE (ОАЭ), Novomet USA, Inc (США), New Lift Solution B.V. (Нидерланды), Novomet Argentina S.A. (Аргентина), Novomet NAP Petroleum Services Free Zone (Египет), Novomet Middle East FZE (ОАЭ), был подан прокуратурой в конце 2024 года. Предметом спора стали четыре транзакции, осуществленные в период с 2015 по 2018 годы между пермской компанией и её зарубежными филиалами. Ранее прокуратура заявляла об отсутствии экономического обоснования у данных сделок и нанесении ими ущерба государству в лице «Роснано».

Суд изначально принял решение о проведении закрытых слушаний по данному иску. Рассмотрение ходатайства прокуратуры об отказе от иска назначено на 1 июля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.