Алёна Бронникова В Пермском крае похоронят погибшего на СВО штурмовика Сергея Мальцева С ним простятся 10 июля Поделиться Твитнуть

Фото: "Администрация Нытвенского муниципального округа" ВКонтакте

В Пермском крае 10 июля состоится церемония прощания с рядовым Сергеем Мальцевым, служившим в штурмовом подразделении в зоне СВО. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщила администрация Нытвенского муниципального округа.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк — григорьевец Сергей Михайлович Мальцев. 10 июля проводим героя-земляка в последний путь», — сообщает мэрия.

Информация о том, когда и при каких обстоятельствах погиб Сергей, а также о том, когда он отправился в зону спецоперации, не раскрывается.

Церемония прощания с Сергеем Мальцевым назначена на 10 июля и пройдёт в Доме досуга по адресу: ст. Григорьевская, ул. Октябрьская, 36. Начало — в 10:00, гражданская панихида — в 11:00.

Ранее стало известно, что на СВО погибли двое жителей Верщагинского округа в Прикамье. Прощание с рядовым Дмитрием Соловьёвым и ефрейтором Романом Мариным состоялось 8 июля.

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