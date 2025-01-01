Алёна Бронникова В Верещагинском округе Пермского края 8 июля простятся с двумя бойцами СВО Оба погибли в 2025 году Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Во время спецоперации на территории ЛНР, ДНР и Украины погибли рядовой Дмитрий Соловьёв и ефрейтор Роман Марин из Верещагинского округа Пермского края. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице ВКонтакте.

Дмитрий родился 15 октября 1996 года в п. Верх-Лысьва. После окончания Кузьминской школы отслужил срочную службу в мотострелковых войсках, работал в строительной сфере. Погиб в зоне СВО 26 марта 2025 года. Родные и близкие вспоминают его как доброго, отзывчивого и справедливого человека, всегда готового прийти на помощь близким. У него остались два сына.

Роман родился 6 января 1994 года в д. Сидорята. Окончив Путинскую школу, получил профессию токаря, трудился в сфере торговли и металлопроката. Погиб на СВО 15 июня 2025 года. У него также остались двое детей — дочь и сын.

Администрация выразила соболезнования всем родным и близким военнослужащих.

Похороны пройдут в Верещагино 8 июля. Церемония прощания состоится в городском дворце досуга (ул. Железнодорожная, 16) в 10:00. Начало траурного митинга — в 10:30.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 43-летний Сергей Мелехин из Сивинского округа Прикамья. Он был убит 27 апреля 2025 года, исполняя воинский долг. Похороны пройдут 9 июля.

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