В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Сергеем Мелехиным Поделиться Твитнуть

фото предоставили в администрации Сивинского округа

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Прикамья 43-летний Сергей Мелехин. Как уточнили в администрации Сивинского округа, военнослужащий был убит 27 апреля 2025 года, исполняя воинский долг.

«Разделяем горе утраты и приносим искренние соболезнования родным и близким павшего воина. Светлая память и вечная слава герою!» — говорится в сообщении властей

Прощание с бойцом состоится 9 июля 2025 года. Церемония начнётся в 11:00, за ней последует траурный митинг в 11:30 в Муниципальном учреждении «Сивинский центр культуры и досуга» (с. Сива, ул. Советская, 4).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на СВО погиб военнослужащий из Очёрского округа Прикамья Дмитрий Бершауэр. За два дня до гибели ему исполнилось 19 лет.

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