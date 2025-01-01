На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Дмитрий Бершауэр Ему было 19 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского округа

Во время спецоперации погиб уроженец Очёра Дмитрий Бершауэр. Об этом сообщили в администрации Очёрского округа на официальной странице в соцсетях.

Известно, что Дмитрий родился 20 июня 2006 года. Рос в многодетной семье. После окончания школы работал в столярном цехе и занимался строительством. В свободное время любил рыбачить.

Дмитрий заключил контракт с Минобороны и уехал в зону боевых действий, где погиб 22 июня. Обстоятельства его гибели не уточняются.

В администрации Очёрского муниципального округа принесли соболезнования семье, близким и друзьям военнослужащего.

Прощание с Дмитрием состоится 7 июля. Отпевание пройдёт в Михайло-Архангельской церкви в 11:00, а прощание — в 11:30 в центральном ДК в Очёре (ул. Коммунистическая, 6).

Гражданская панихида запланирована на 12:00.

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