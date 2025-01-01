Площадь Карла Маркса официально сменила название на площадь Трудовой доблести Решение вступило в силу со 2 июля Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Глава города Перми Эдуард Соснин подписал постановление о присвоении бывшей площади Карла Маркса, расположенной в Свердловском районе, названия «Площадь Трудовой доблести». Решение вступило в силу со 2 июля, в день подписания документа. Все муниципальные службы должны внести изменения в указатели и другие документы.

Напомним, в мае этого года в Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение от ветеранов завода «Пермские моторы» о переименовании площади Карла Маркса в площадь Трудовой доблести. В середине июня Совет поддержал предложение.





В 2020 году в соответствии с указом президента России Перми было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести», позже на площади Карла Маркса была установлена символизирующая звание стела, а в 2025 году на здании по ул. Чернышевского, 23, напротив стелы, разместили надпись «Пермь — город трудовой доблести».





Кроме того, весной текущего года было принято решение о переименовании остановок общественного транспорта, находящихся в непосредственной близости от площади. Теперь остановки будут именоваться «Город трудовой доблести». Данные изменения коснутся остановочных пунктов, расположенных возле площади на улицах Сибирской, Белинского и Чернышевского.

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