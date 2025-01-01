Площадь Карла Маркса в Перми могут переименовать в площадь Трудовой доблести Предложение поступило в Общественный совет по топонимике Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение переименовать площадь Карла Маркса в площадь Трудовой доблести. Об этом сообщили в департаменте культуры и молодёжной политики администрации города.

Жители Перми, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному предложению в департамент по адресу: 614000, Пермь, ул. Ленина, 27 или на электронный адрес dkmp@gorodperm.ru.

Напомним, ранее на пл. Карла Маркса была установлена стела, посвященная присвоению Перми звания «Город трудовой доблести». Это почётное звание было присвоено городу указом президента Российской Федерации в июле 2020 года.

Отметим, что в конце апреля Общественный совет по топонимике поддержал предложение о смене названий остановок общественного транспорта в районе пл. Карла Маркса на улицах Сибирской, Белинского и Чернышевского: вместо «Площадь Карла Маркса» они получат название «Город трудовой доблести».

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