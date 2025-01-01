Алёна Бронникова В Перми приняли решение о переименовании площади Карла Маркса В ближайшее время изменят названия остановок Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Общественный совет по топонимике поддержал предложение ветеранов завода «Пермские моторы» о переименовании площади Карла Маркса в площадь Трудовой доблести в краевой столице. Как сообщил в соцсетях мэр Эдуард Соснин, в ближайшее время остановки общественного транспорта на площади также переименуют в соответствии с обновлённой концепцией.

«Площадь Трудовой доблести станет не только символом уважения к подвигу наших предков, но и местом притяжения для горожан. Здесь будут проходить патриотические, культурные и образовательные мероприятия», — написал глава города.

Он напомнил, что в 2020 году Перми было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести», позже на площади Карла Маркса была установлена стела, а в 2025 году на здании по ул. Чернышевского, 23, напротив стелы, разместили надпись «Пермь — город трудовой доблести». Переименовать планируется остановки, расположенные рядом с площадью на улицах Сибирской, Белинского и Чернышевского.

«Присвоение площади имени Трудовой доблести — это совершенно логичное решение, в данном случае изменилась сама площадь, изменилось её содержание. На площади появилась новая архитектурная доминанта, которая имеет значение для всего города. Для жителей города это будет площадь, на которой стоит памятник «Пермь — город трудовой доблести». Именно так она будет восприниматься в общественном сознании. Так что в данном случае Совет по топонимике поддерживает реально состоявшееся событие», — отметил директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов.

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