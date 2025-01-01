Решение о переименовании площади Карла Маркса в Перми будет принято в июне Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В июне Пермский совет по топонимике обсудит возможность изменения названия пл. Карла Маркса в краевом центре. Инициатива о переименовании исходит от ветеранов завода «Пермские моторы», об этом информируют «Вести». Напомним, площади предлагается присвоить наименование «Площадь Трудовой доблести».

Напомним, что Пермь удостоена звания «Город трудовой доблести» в соответствии с указом президента России, изданным в июле 2020 года. Впоследствии на площади была возведена стела, символизирующая это почётное звание.

Ранее весной текущего года было принято решение о переименовании остановок общественного транспорта, находящихся в непосредственной близости от площади. Вместо названия «Площадь Карла Маркса» остановки будут именоваться «Город трудовой доблести». Данные изменения коснутся остановочных пунктов, расположенных на улицах Сибирской, Белинского и Чернышевского.

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