Алёна Бронникова Отказ суда в регистрации фамилии пермского диджея как бренда оставили в силе Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Андрея Ширмана Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) в Москве в июне рассмотрел кассационную жалобу Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Музыкант из Перми пытался обжаловать решение нижестоящей инстанции, посчитавшей отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Shirman Ширман» правомерным.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, президиум оставил кассационную жалобу без удовлетворения, решение об отказе — без изменений. Постановление было вынесено 23 июня, полный текст изготовлен 1 июля.

Напомним, заявка в Роспатент о регистрации товарного знака для 11 категорий товаров и услуг, связанных с ресторанной деятельностью, модой и развлекательной индустрией, была направлена в 2021 году. Андрей Ширман не согласился с отказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности и обратился в 2024 году в суд по интеллектуальным правам. В январе иск не был удовлетворён.

Как указано в постановлении президиума СИП, отказ Роспатента был вынесен по результатам экспертизы заявленного обозначения в феврале 2023 года в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг в связи с несоответствием регистрации товарного знака положениям ГК РФ. Заключение мотивировано тем, что обозначение представляет собой фамилию, которая является достаточно распространённой на территории России.

«Вследствие чего заявленное обозначение квалифицировано экспертизой как не обладающее изначальной различительной способностью, поскольку не способно выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать товары и услуги. Кроме того, представленных заявителем документов в обоснование различительной способности недостаточно, поскольку эти документы содержат либо имя и фамилию, либо имя, фамилию и отчество заявителя, либо его творческий псевдоним, в то время как на регистрацию заявлено иное обозначение, и именно оно не содержится ни в одном из представленных документов», — сообщается в документе.

При этом сам Ширман в обоснование доводов заявил, что Ширман А.Л. является одним из известных рестораторов в России, совладельцем ресторанного альянса White Rabbit Family, владеет собственными ресторанами, является совладельцем Черёмушкинского рынка, упоминается в многочисленных источниках в Интернете как ресторатор. Помимо этого, является известным артистом, исполнителем и музыкальным продюсером, блогером и владельцем новостного портала, поисковые системы выдают множество информации о заявителе как об артисте-исполнителе и о его творческой деятельности. При этом поисковые системы при запросе «Ширман» выдают информацию только о четырёх однофамильцах заявителя, никак не связанных с ресторанным, музыкальным бизнесом и издательской деятельностью. Он также провёл соцопрос, которым подтверждается наличие у потребителей ассоциативной связи заявленного обозначения именно с ним.

Административный орган установил, что представленные доказательства и ссылки на интернет-ресурсы носят информационно-новостной характер, а обозначение является только фамилией и не имеет другого значения, раскрытого в словарях и справочниках. По запросу «Ширман» ВКонтакте было выявлено 793 пользователя с такой фамилией, каждый из них потенциально может заниматься производством товаров или оказанием услуг и использовать при их маркировке свою фамилию.

Суд первой инстанции пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного требования и признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным. Не согласившись с этим, Ширман обжаловал решение. Однако кассационный суд не усмотрел оснований для удовлетворения требований.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда РФ в течение двух месяцев.

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