Музыкант из Перми DJ Smash обжаловал отказ в регистрации его фамилии в качестве бренда Андрей Ширман хочет зарегистрировать товарный знак «Shirman Ширман» Поделиться Твитнуть

DJ Smash и Тимати

Константин Долгановский

Пермяк Андрей Ширман, известный широкой публике как DJ Smash, направил кассационную жалобу, оспаривая отказ в регистрации товарного знака «Shirman Ширман» на его имя. Об этом говорится в материалах суда по интеллектуальным правам.

Как напомнили в РАПСИ, в конце января суд первой инстанции подтвердил правомерность решения Роспатента, отказавшего Ширману в регистрации указанного знака. После этого Ширман обратился с апелляцией в президиум суда.

До этого Ширман подал в Роспатент заявление о регистрации словесного обозначения «Shirman Ширман» в качестве товарного знака для различных товаров и услуг. Однако Роспатент отклонил заявку на регистрацию бренда на предпринимателя, после чего Ширман подал иск в суд.

Экспертиза пришла к выводу, что заявленное обозначение «Shirman Ширман» представляет собой достаточно распространенную фамилию в РФ и, следовательно, не обладает необходимой различительной способностью.

Роспатент считает, что предоставленные Ширманом материалы не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности на территории России, поскольку содержат имя и фамилию либо сценический псевдоним. Информация в социальных сетях не указывает на исключительную редкость фамилии Ширман. Она встречается в словарях и поисковых запросах, поэтому можно прийти к выводу о том, что она является достаточно распространённой на территории России. По мнению Роспатента, по указанным причинам бренд не подлежит охране.

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