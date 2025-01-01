Алёна Бронникова Пермскому музыканту не удалось оспорить отказ в регистрации товарного знака Роспатент оставил заявку DJ Smash без удовлетворения Поделиться Твитнуть

DJ Smash и Тимати

Константин Долгановский

Суд по интеллектуальным правам не удовлетворил требования пермского музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) признать отказ Роспатента в регистрации товарного знака недействительным. Согласно данным картотеки арбитражных дел, решение было вынесено в Москве 22 января.

Решение вступило в законную силу сразу, но может быть обжаловано в кассационном порядке в течение двух месяцев.

Как отмечается в документах к делу, Ширман обратился в суд с заявлением в августе. Он не согласился с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14 мая 2024 года, принятого по результатам рассмотрения поступившего в 2023 году возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака «ШИРМАН» и SHIRMAN для 11 категорий товаров и услуг, связанных с ресторанной деятельностью, модой и развлекательной индустрией. Заявка в Роспатент была направлена ещё в 2021 году.

Как писал ранее «Новый компаньон», заявитель утверждает, что его фамилия в указанных областях ассоциируется почти только с ним. Роспатент считает, что фамилия не может служить уникальным знаком для товаров и услуг, поскольку регистрация такого товарного знака может нарушить права других носителей фамилии. По данным сайта Znakoved, в мае 2023 года музыкант также подал заявку на регистрацию товарного знака «АНДРЕЙ ШИРМАН» и ANDREI SHIRMAN.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.