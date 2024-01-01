Пермский музыкант DJ Smash оспаривает отказ в регистрации товарного знака SHIRMAN Роспатент предлагает музыканту включить в наименование его имя Поделиться Твитнуть

Андрей Ширман (DJ Smash)

«Яндекс.Дзен»

Уроженец Перми, российский музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, подал на Роспатент в суд по интеллектуальным правам. Он не согласен с решением ведомства, которое отклонило его заявку на регистрацию товарного знака «ШИРМАН» и SHIRMAN для 11 категорий товаров и услуг, связанных с ресторанной деятельностью, модой и развлекательной индустрией. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ширман утверждает, что его фамилия в этих областях практически ассоциируется только с ним. По его данным, результаты поисковых систем по его имени и фамилии показывают, что около 90% информации относится именно к нему.

Роспатент однако не поддержал позицию музыканта, отметив, что фамилия не может служить уникальным знаком для товаров и услуг. Регистрация такого товарного знака может нарушить права других Ширманов, желающих вести бизнес в похожих сферах, отметили в ведомстве. Роспатент предлагает музыканту зарегистрировать товарный знак с обозначением «Андрей Ширман» / Andrei Shirman.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.