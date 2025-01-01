Экс-директор пермского МКУ «Управление технического заказчика» не смог обжаловать приговор
Андрей Кудрявцев продолжит отбывать наказание в колонии строго режима
Андрей Кудрявцев, бывший руководитель пермского муниципального учреждения «Управление технического заказчика», не смог обжаловать приговор. Об этом сообщает Properm.
Как передаёт издание, коллегия Пермского краевого суда оставила в силе решение Кировского районного суда по уголовному делу в отношении Андрея Кудрявцева. В апреле текущего года он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за оказание общего покровительства по службе (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорён в двум годам отбывания свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 2,7 млн руб. Суд лишь уточнил размер дополнительного наказания чиновнику, сообщает Properm.
Напомним, дело в отношении Андрея Кудрявцева рассматривалось в закрытом режиме. Следствие установило, что в 2019 году между муниципальным учреждением и ООО «Строительно-монтажный трест №6» был заключён договор на работы по реконструкции здания Дворца молодёжи в Перми.
В качестве вознаграждения за благоприятные решения в пользу строительной фирмы глава МКУ получил взятку в виде земельного участка, оценённого более чем в 0,5 млн руб. По решению суда, помимо отбывания срока и штрафа, чиновник лишён права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти и учреждениях на протяжении трёх лет.
Земельный участок, полученный в результате коррупционной схемы, был конфискован и передан в государственную собственность.
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