Алёна Бронникова В микрорайоне КамГЭС в Перми построят ещё одну 16-этажку Возведением дома займётся ПЗСП Поделиться Твитнуть

Компания ПЗСП планирует построить в микрорайоне КамГЭС в Перми жилой дом высотой 16 этажей. С соответствующим предложением ООО «Специализированный застройщик ПЗСП-Таганрогская» обратился в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Речь идёт об участке по ул. Таганрогской, 11. По данным публичной кадастровой карты, площадь участка составляет 6,8 тыс. кв. м, здесь находится здание института деловой карьеры. Согласно информации публичного портала ИСОГД, участок входит в границы зоны ЦС-2, с разрешённым видом использования для высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов.

В заявлении застройщик попросил дополнить градостроительный регламент территориальной зоной обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) подзоной, устанавливающей коэффициент плотности 1,73, установить в отношении участка на Таганрогской, 11 зону Ц-2 с возможностью строительства объектов высотой до 16 этажей и коэффициентом плотности 1,73.

Заявление было поддержано на заседании комиссии 8 июля и направлено на общественные обсуждения.

Напомним, в микрорайоне КамГЭС также запланировано строительство ЖК переменной этажности в 8, 11, 15 и 16 этажей на месте бывшего хлебозавода по ул. Волховской, 40. Проект реализует группа «Развитие». Кроме того, в начале прошлого года администрация Перми заявила о планах выставить на торги участок между улицами Таганрогской, Менжинского, Первомайской и Волховской для строительства восьмиэтажных домов.

ООО «Спецстрой ПЗСП-Таганрогская» было учреждено АО «ПЗСП» для ведения деятельности по строительству жилых и нежилых зданий. Руководителем является Евгений Дёмкин. По данным Checko, в 2021 году компания была зарегистрирована как ООО «Спецстрой Магистральная, 86», а в 2024 году переименовано в «Спецстрой ПЗСП-Таганрогская».

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