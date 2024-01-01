Алёна Бронникова Мэрия Перми планирует застроить участок рядом с КамГЭС восьмиэтажками Эта территория может быть реализована на торгах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми подала заявление в комиссию по подготовке правил землепользования и застройки Пермского ГО (ПЗЗ) об изменении параметров застройки земельного участка в Орджоникидзевском районе рядом с КамГЭС. Предложение было рассмотрено на заседании на прошлой неделе.

Согласно представленной информации, рассматриваемая территория находится в квартале улиц Таганрогская, Менжинского, Первомайская и Волховская, рядом с больницей Архангела Михаила и стадионом «Молния». Администрация предложила установить высотность застройки до восьми этажей. На данный момент здесь разрешается строить дома не выше шести этажей. Участок планируется реализовать на торгах.

«Эта площадка рассматривалась на рабочей группе застройщиками при минимущества Пермского края в части вовлечения её в оборот. В ходе заседания поступило предложение о повышении параметров с целью её дальнейшего вовлечения», — сообщила заместитель начальника отдела градостроительного развития краевого минимущества Виктория Бабушкина.

Участники заседания комиссии по ПЗЗ поддержали предложение о подготовке проекта и направления его на общественные обсуждения.





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