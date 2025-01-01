Алёна Бронникова Определён перевозчик на временное обслуживание автобусов № 15 в Перми Стоимость контракта составила 96 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми выбрали перевозчика на временное обслуживание автобусного маршрута № 15 «Южная—Центральный рынок». В Министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что победителем электронного аукциона стало ООО «Автомиг».

По данным сайта госзакупок, на участие в закупке была подана только одна заявка. Участник предложил выполнить работы по начальной цене контракта за 96,2 млн руб.

По условиям договора, подрядчик должен будет обеспечить перевозки пассажиров автобусами большого класса в количестве 21 единицы в будни, 15 единиц — по субботам и 13 — по воскресеньям и праздникам. Обслуживать маршрут перевозчик будет в период с 15 июля до ноября 2025 года.

Напомним, на маршрут № 15 с 1 июня должны были выйти автобусы особо большого класса, долгосрочный контракт с ООО «Ярославская транспортная компания-2» был заключён ещё в январе. Однако в мае перевозчик известил о проблемах с поставкой техники от завода-изготовителя, связанных с процессом сертификации, и начало работы перенесли на осенний период.

ООО «Автомиг» зарегистрировано в 1997 году в Московской области, в 2025-м сменило юридический адрес на Чеченскую Республику. По итогам 2024 года выручка составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль выросла до 19,6 млн руб. У компании действует три филиала, в том числе в Пермском крае. В настоящее время в Перми перевозчик обслуживает маршруты № 11, 15, 20, 45, 52, 55, 59, 64.

Ранее федеральные перевозчики отказались от участия в конкурсных процедурах на обслуживание автобусных маршрутов Перми на следующие пять лет. Причиной стали низкие расценки и повышенные требования к подвижному составу. Сообщалось, что «Автомиг» не планирует участвовать в конкурсах на новые контракты, а принадлежащие ему автобусы модели «Lotos-105» отправят в Архангельскую область.

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