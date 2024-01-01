Часть пермских автобусов собираются перевезти в Архангельск и Ижевск Речь о подвижном составе отказавшихся от участия в конкурсах федеральных перевозчиков Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Автобусы модели «Lotos-105», принадлежащие пермскому перевозчику «Автомиг», отправляются в Архангельскую область. Там, в Архангельске и Северодвинске, функционируют подразделения ГК «Ранд-транс» — материнской компании «Автомиг», об этом сообщает «Текст» со ссылкой на телеграм-канал «Автобусы и вообще».

Компания «Автомиг», действующая в Перми с 2020 года, в настоящее время обслуживает несколько городских маршрутов, включая № 11, 15, 20, 45, 59, 60, 64, 77 и 80. Договоры на транспортные услуги в Перми истекают в первой половине 2025 года, однако перевозчик не планирует участвовать в конкурсах на новые контракты.

Также ни одной заявки на аукцион не подал перевозчик «РТ-Лайн», который является частью федерального транспортного холдинга «Ресурс Групп» и имеет связь с ижевским предприятием «ИПОПАТ». По информации блога «Жизнь Ижевского Транспорта», пермские автобусы могут вновь появиться в Ижевске, как это было в 2021 году.

Напомним, о том, что федеральные перевозчики отказались от участия в конкурсных процедурах на обслуживание автобусных маршрутов Перми на следующие пять лет, стало известно в октябре. «Автомиг» и «РТ-Лайн» контролируют сейчас 15 маршрутов. Причиной отказа от участия назывались низкие расценки и повышенные требования к подвижному составу.

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