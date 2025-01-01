Алёна Бронникова Власти Перми ищут перевозчика для временного обслуживания автобусов № 15 Компания, заключившая ранее контракт, не вывела в срок автобусы на маршрут Поделиться Твитнуть

Фото: приложение к проекту контракта / zakupki.gov.ru

МКУ «Гортранс» ищет перевозчика на временное обслуживание автобусного маршрута № 15 «Южная—Детский дом культуры им. Кирова—Центральный рынок». Начальная цена контракта составила 96,23 млн руб. Итоги подведут 2 июля.

Подрядчик должен будет обеспечить перевозки пассажиров автобусами большого класса в количестве 21 единицы в будни, 15 единиц — по субботам и 13 — по воскресеньям и праздникам. С подрядчиком заключат муниципальный контракт на срок с 15 июля до ноября 2025 года.

Общая протяжённость маршрута составит 51,9 км, в прямом направлении — 25,6, в обратном — 26,3 км. По будням интервал движения составит от 6 до 16 минут в зависимости от времени.

На маршрут № 15 должны были выйти автобусы особо большого класса («гармошки») с 1 июня. Долгосрочный контракт городские власти заключили в январе с ООО «Ярославская транспортная компания-2». Однако в мае перевозчик известил о проблемах с поставкой техники от завода-изготовителя, связанных с процессом сертификации. В компании сообщили, что начало работы станет возможным только в осенний период. Дептранс Перми предупредил, что в отношении перевозчика будут применены штрафные меры, а для обеспечения непрерывности работы маршрута будет проведён конкурс на временное обслуживание.

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