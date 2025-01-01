Перевозчик из Ярославля не сможет выйти на маршруты в Перми в июне За срыв контракта он будет оштрафован Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Ярославская транспортная компания-2», заключившее долгосрочные контракты на обслуживание нескольких пермских маршрутов, известило заказчика о проблемах с поставкой техники особо большого класса от завода-изготовителя. Причиной тому стали нюансы, связанные с процессом сертификации, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В итоге транспортная компания не сможет вывести автобусы на маршруты № 14 и 15, как планировалось, с 1 июня.

По словам генерального директора ярославской компании Гурама Макалатии, начало работы станет возможным только в осенний период.

«К сожалению, при всём желании не сможем выйти на маршруты в установленные сроки в связи с отсутствием автобусов особо большого класса, необходимых для выполнения данных контрактов. Ожидаем поступления новых автобусов к 1 сентября 2025 года», — подчеркнул он.

В департаменте городского транспорта сообщили, что обеспечат непрерывность работы маршрутов № 14 и 15, для этого проведут конкурсы для временного обслуживания этих направлений (до момента поставки автобусов особо большого класса). Также за несоблюдение условий договора к ООО «ЯТК-2» будут применены штрафные меры.

Стоит отметить, что уже объявлен аукцион на заключение краткосрочного контракта по маршруту № 14.

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