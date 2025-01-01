Елена Синица В Перми отобрали перевозчиков на обслуживание маршрутов №15, №51 и №74 Речь идёт о новых пятилетних контрактах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги торгов на обслуживание маршрутов №15, №51 и №74. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, АО «Индустрия транспорта Пермского края» продолжит обслуживать маршруты №51 и №74. Для этих маршрутов потребуются автобусы большого класса. ООО «Ярославская транспортная компания — 2» займётся обслуживанием маршрута №15, на маршрут должны выйти автобусы-гармошки.

Перевозчики приступят к работе в этом году, подвижной состав должен быть не старше 2024 года, в едином стиле, оборудован медиапанелями и валидаторами, системами климат-контроля, навигации и тревожными кнопками, отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что автобусы №77 в Перми начали ходить чаще.

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