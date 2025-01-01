Автобусы №77 в Перми начали ходить чаще Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что с 9 января по будням вводятся дополнительные рейсы на автобусном маршруте №77 (М/р Левшино — М/р Кислотные дачи — Ул. Мильчакова).

Также в ведомстве напомнили, что с 9 января весь общественный транспорт возвращается к будничному расписанию. Все праздники автобусы и трамваи ходили по графикам выходного дня.

Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Кроме того, информация об актуальных изменениях размещается в группе «Пермский транспорт» ВКонтакте и Telegram-канале.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми новый автобус-гармошка ещё до своего первого выхода на маршрут попал в ДТП. Напомним, автобусы особо большого класса должны начать работу в краевом центре в феврале.

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