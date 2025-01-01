Генпрокуратура проверит законность повышения цен на такси при перебоях со связью Поделиться Твитнуть

фото: Генпрокуратура РФ

В связи с жалобами населения на резкий рост тарифов на такси в условиях ограничения работы мобильной и интернет-связи, Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов инициировал проверку.

Он распорядился изучить правомерность повышения цен на услуги таксомоторных компаний и онлайн-агрегаторов. Особое внимание в ходе проверки будет уделено анализу возможных антиконкурентных соглашений между участниками рынка, направленных на искусственное завышение стоимости поездок.

По результатам проверки прокуратура примет все необходимые меры для защиты прав потребителей и предотвращения злоупотреблений в сфере таксомоторных перевозок. Будет дана оценка действиям всех причастных лиц и приняты решения в соответствии с действующим законодательством, заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, 4 июля в Пермском крае вводился режим повышенной готовности в связи с угрозой беспилотников из-за атак дронов в соседних регионах. В целях безопасности в Перми отключалась мобильная связь, местами не работал Wi-Fi, люди не могли расплатиться по картам в магазинах, произошёл резкий скачок цен на услуги такси.

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