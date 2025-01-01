Жителей Перми напугал беспилотник в районе нефтеперерабатывающего завода Поделиться Твитнуть

Вечером 4 июля в соцсетях появились видеокадры, запечатлевшие беспилотный летательный аппарат в окрестностях пермского нефте- и газоперерабатывающего комплекса. В Министерстве территориальной безопасности дали комментарии изданию «В курсе.ру» по поводу инцидента.

По заявлению ведомства, зафиксированный на видео полёт был заранее согласован с Росавиацией. Утверждается, что не было оснований для беспокойства и угрозы безопасности горожан.

Напомним, накануне в Пермском крае был введён режим повышенной готовности в связи с угрозой беспилотников из-за атак дронов в соседних регионах. В связи с этим временно приостанавливал работу аэропорт Большое Савино, на предприятиях Осенцовского промышленного узла была проведена частичная эвакуация сотрудников, не задействованных в технологических процессах. В Перми отключалась мобильная связь, местами не работал Wi-Fi, люди не могли расплатиться по картам в магазинах, произошёл резкий скачок цен на услуги такси.

Через несколько часов режим повышенной готовности был снят.

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