В Прикамье объявили режим беспилотной опасности и закрыли аэропорт Жителей предупредили, что делать в случае атаки БПЛА Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Днём 4 июля через приложение МЧС жители региона получили сообщения о беспилотной опасности. Уведомления пришли пользователям на телефон.

«Беспилотная опасность объявлена на территории Пермского края 04 июля в 10:20 (мск). Будьте внимательны осторожны», — говорится в уведомлении, которые получили жители.

В Росавиации заявили, что в связи с угрозой атаки временно ограничена работа аэропорта.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, как вести себя при угрозе атаки БПЛА.

В частности, если вы оказались на улице, то нужно немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если перемещаетесь на транспорте, покиньте его и найдите укрытие.

«Если вы в здании, то по возможности опуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом. В квартире найдите место без окон между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Сядьте на пол. Ни в коем случае не подходите к окнам», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, важно помнить, что нельзя подходить к устройству и трогать его. При обнаружении беспилотника нужно сразу сообщить по телефону в экстренные службы.

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