Суд в Перми рассматривает дело о сокрытии от налогов 83 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Ленинском районном суде Перми начался процесс по делу предпринимателя Леонида Дроздова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму 83 млн руб. Об этом пишет Properm.

Как сообщает издание, компания Дроздова «Альцион-С» выступала в роли подрядчика для крупных телекоммуникационных компаний. Годом ранее Арбитражный суд Москвы отклонил заявление о признании фирмы банкротом по упрощённой схеме.

Тот же арбитражный суд в 2023 году отклонил апелляцию «Альциона» на решение по делу о налоговом нарушении. В основе дела лежали подозрения в заключении фиктивных договоров.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против одного из топ-менеджеров крупной фармацевтической компании. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

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