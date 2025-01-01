Руководителя крупной фармкомпании осудят в Перми за уклонение от уплаты налогов Второй соучастник скрылся от следствия и объявлен в международный розыск Поделиться Твитнуть

Андрей Годовалов и Николай Шаврин

«Коммерсантъ»

В Пермском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против одного из топ-менеджеров крупной фармацевтической компании. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору (пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Расследование данного уголовного дела проводилось Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю.

Следствие установило, что с января 2017 года по март 2019-го, будучи на руководящей должности в организации, занимающейся продажей фармацевтической продукции в Пермском крае, Республике Коми и ряде других областей (Московской, Кировской, Курганской, Тюменской, Оренбургской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской и Челябинской), обвиняемый в сговоре с другим руководителем организовал перевод выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Таким образом они уклонились от уплаты налогов на сумму, превышающую 418 млн руб.

Второй соучастник скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. Его дело выделено в отдельное производство.

Материалы уголовного дела переданы в Кировский районный суд Перми для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму 771 млн руб.

Как пояснили «Новому компаньону» в правоохранительных органах, в суд поступило уголовное дело в отношении совладельца региональных «Аптек от склада» Николая Шаврина. А вторым фигурантом, объявленным в розыск, является Андрей Годовалов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.