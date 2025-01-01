Алёна Бронникова Пермяки не смогут вылететь в Москву ещё двумя авиарейсами На данный момент из пермского аэропорта отменены шесть вылетов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино отменили ещё два авиарейса сообщением Москва—Пермь—Москва. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте воздушной гавани. В целом отменены шесть оборотных рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

Так, ещё с утра были отменены два утренних рейса Санкт-Петербург—Пермь—Санкт-Петербург (ДР 569/ДР 570 и FV 6581/FV 6582) авиакомпаний «Победа» и «Россия» и два дневных рейса Москва—Пермь—Москва (СУ 1200/СУ 1201 и СУ 1202/СУ 1203) «Аэрофлота». Кроме того, пассажиры не смогут улететь и двумя вечерними рейсами «Аэрофлота» Москва—Пермь—Москва (СУ 1206/СУ 1207 и СУ 1204/СУ 1205), которые были запланированы с вылетом из Перми в 21:55 и 23:05.

Помимо этого, задержаны четыре оборотных рейса сообщением: Санкт-Петербург—Пермь—Санкт-Петербург (FV 6583/FV 6584) авиакомпании «Россия», Новосибирск—Пермь—Новосибирск (S7 5041/S7 5042) авиакомпании S7 Airlines, Москва—Пермь—Москва (СУ 1768/СУ 1769) «Аэрофлота» и Калининград—Пермь—Калининград (N4884/N4883) Nordwind Airlines.

Вылет из Перми в Петербург перенесён с 14:20 на 19:30, в Новосибирск — с 17:35 на 18:10, в Москву — с 20:20 на 22:20 7 июля, а в Калининград — с 00:15 на 01:15 8 июля.

Масштабные перебои в движении авиатранспорта в аэропортах России начались 5 июля. Из-за атаки украинскими беспилотниками несколько аэропортов были закрыты. По данным Росавиации на 12:10, все аэропорты работают в штатном режиме.

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