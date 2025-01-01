В аэропорту Перми опять отменяются и задерживаются рейсы Не состоятся перелёты в Санкт-Петербург и Москву Поделиться Твитнуть

фото: standret

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В пермском аэропорту Большое Савино в понедельник, 7 июля, снова наблюдаются серьёзные сбои в расписании. Данные об этом отражены на электронном табло авиагавани.

Уже отменены четыре оборотных рейса: два утренних Санкт-Петербург—Пермь—Санкт-Петербург (ДР 569/ДР 570; FV 6581/FV 6582), а также дневной и вечерний Москва—Пермь—Москва (СУ 1200/СУ 1201 и СУ 1206/СУ 1207).

На прилёт на пять часов задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга 5N 583 и FV 6583. Рейс из Антальи U6 1560 задерживается на восемь часов, его прилёт ожидается в 13:14. Самолёт из Калининграда приземлится в Перми в 00:15 8 июля вместо 23:15, а рейс из Москвы ожидается в 12:30 вместо 7:00.

Вылет самолёта в Баку перенесён с 20:00 6 июля на 14:30 текущего дня. Два рейса в Санкт-Петербург задержаны на пять часов. Отправление самолёта в Анталью перенесено с 7:20 на 13:00, а рейс в Москву отправится в 13:30 вместо запланированных 8:00.

Масштабные перебои в движении авиатранспорта в аэропортах России, включая пермский, начались 5 июля.

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